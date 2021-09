Paragleiter im Baum und verirrter Wanderer: Bergretter im Dauereinsatz

Wenige Stunden später war laut Bergrettung ein cirka 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden am Bergkraxler-Klettersteig nahe der Eisensteinhöhle unterwegs. Beim Abstieg verletzte er sich am Knöchel. Sechs Bergretter, zwei Rotkreuz-Sanitäter und ein Beamter der Alpinpolizei versorgten am Einstieg des Klettersteiges den verletzten Mann und transportierten ihn anschließend bis zur Straße. Dort übernahm das Rote Kreuz Wiener Neustadt den Transport in das Landesklinikum Wiener Neustadt.