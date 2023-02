Vier Hunde in Auto verendet: Gericht sprach angeklagten Polizisten frei

Die Erhebungen des Landeskriminalamtes waren akribisch, ebenso detailliert fragte Richter Martin Bodner am Landesgericht Korneuburg bei dem Angeklagten und den geladenen Zeugen nach. Und dennoch: So richtig schlau wurde aus dem Fall eines Weinviertler Polizisten, dessen Hunde im vergangenen Sommer in seinem Auto verendet waren, niemand.

Der 34-Jährige Polizist war Zeit seines Lebens von Hunden begeistert, wie er schilderte. Sein Traum: Er wollte Diensthundeführer werden. Mehr noch, er wollte auch andere Polizisten in diesem Bereich ausbilden. Eine Leidenschaft, die er mit seiner damaligen Lebensgefährtin teilte.

Dann kam der 18. August des Vorjahres – der Tag, an dem sich sein Leben entscheidend verändern sollte. Der 34-Jährige beschloss, in der Mittagszeit eine Runde laufen zu gehen. Mit dabei waren die vier Hunde des Paares, davon zwei Diensthunde. Ungewöhnlich war daran nichts, wie auch seine Lebensgefährtin beteuerte; die Tiere waren gut trainiert und im besten Alter. Außerdem stand am Abend dieses gemeinsamen Urlaubstages eine Feier an, der Hundehalter wollte die Tiere also noch auspowern. Und auch er selbst wollte gegen seine Schlafstörungen anlaufen; er sei damals sehr gestresst gewesen, die Haussanierung hatte ihn gefordert.