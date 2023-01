„Hohe monatliche Verluste“: Post-Partner in Maria Enzersdorf gibt auf

Er verweist auf den Post-Partner in der Südstadt und die Filiale im benachbarten Brunn am Gebirge. Der Gemeinde habe man außerdem angeboten, zusätzlich eine Abholstation in Maria Enzersdorf zu installieren. Dort wäre rund um die Uhr die Abholung von Briefen und Paketen möglich. Interessenten für einen neuen Post-Partner gebe es derzeit allerdings nicht.

Eine Partnerschaft sei jedenfalls nur als „Nebentätigkeit bzw. Ergänzung zum Kerngeschäft“ möglich, betont Leitgeb. „Wir haben in den vergangenen Jahren massiv an unseren Prozessen und der Software gearbeitet, wodurch für die meisten Services mittlerweile fast nur noch ein Knopfdruck nötig ist. Zusätzlich haben wir mit 1. Jänner auch die Provisionen für Briefe und Pakete um 7,4 Prozent erhöht, weitere Erhöhungen gab es auch für andere Services. Für uns ist nicht nachvollziehbar, wie ein so hoher monatlicher Fehlbetrag entstehen soll.“

Seitens der Gemeinde will man nun mögliche Standorte für eine automatisierte Abholstation in Maria Enzersdorf prüfen.