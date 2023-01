NÖ: Nach der Wahl hat das Feilschen um die Mandate begonnen

Rauchenden Köpfe gibt es in den St. Pöltner Parteizentralen von ÖVP und SPÖ nicht nur wegen des anstehenden Koalitionspokers. Mit den Stimmenverlusten verloren die zwei Parteien in den Bezirken auch direkte Grundmandate. Jetzt müssen die Parteimanager Gespür und harte Hand zugleich an den Tag legen. Um die in den Landestöpfen befindlichen Mandate wird hinter den Kulissen schon hart gekämpft.

Während die FPÖ sechs neue Direktmandate in den Bezirken holte, verlor die SPÖ fünf ihrer bisherigen sieben. Die ÖVP büßte drei von 19 ein. Die Grundmandate ermitteln sich aus der Wahlzahl, die sich aus einem Schlüssel aus Wahlberechtigten und erreichten Stimmen in den Bezirken berechnet.

So hat die SPÖ im Bezirk Wiener Neustadt ihr Grundmandat verloren, Spitzenkandidat Rainer Spenger findet sich aber auf Platz 7 der Landesliste und hat daher seinen Sitz im Landtag sicher. Gleiches gilt für den Neunkirchner SP-Kandidaten Christian Samwald: sein Grundmandat ist weg, als Elfter der Landesliste zieht er aber trotzdem in den Landtag ein.