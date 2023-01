NÖ-Wahl: Viertes Mandat der Grünen geht an Dominic Hörlezeder

Das zweitbeste Ergebnis der Grünen im Bundesland wurde im Fliegerbräu in St. Pölten bis in die Nachtstunden hinein gefeiert. Die Grünen präsentierten sich in dem direkt gegenüber der ÖVP-Parteizentrale gelegenen Lokal in Tanzlaune. Ein Stelldichein gab sich auch Umweltministerin Leonore Gewessler. Für heute Montag wurde nach den Wochen das Wahlkampfs - zumindest in medialer Sicht - ein Ruhetag angekündigt.