Bewaffneter stürmte Drogeriemarkt in Niederösterreich

Ein Bewaffneter stürmte am Montagabend gegen 18.30 Uhr in einen Drogeriemarkt in Aspang, bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und flüchtete dann mit der Beute.

Ein verdächtiges Fahrzeug wurde von der Polizei entdeckt und nach Verfolgungsjagd in Grimmenstein gestoppt. Der Tatverdächtige konnte nach Alarmfahndung um 18.50 Uhr festgenommen.