Kremser Tourismus erholt sich langsam von Auswirkungen der Pandemie

Seminar- und Kongresstourismus

Elisabeth Winkler vom Stadtmarketing Krems rechnet mit weiteren Zuwächsen und sieht Potenzial in den Märkten Schweiz, Liechtenstein, Ungarn und Tschechischer Republik. Aber auch beim Seminar- und Kongresstourismus erwartet man sich Steigerungen.

Weil man auf die neuen Entwicklungen reagieren will, kündigt Doris Denk, Bereichsleiterin für Bildung, Kultur und Tourismus an, dass die Tourismusstrategie Krems 2030 in den nächsten Monaten überarbeitet wird. Neue Schwerpunkte will man im Bereich Tagungs-, Kongress- und Kulturtourismus setzen.

