Krems: „Feuerwehrarbeit seit 1861“

Der erste Einsatz einer Freiwilligen Feuerwehr in Niederösterreich fand in der Silvesternacht 1861/1862 statt. Eine Stunde allein dauerte die Fahrt der FF Krems zu einem Brand in Baumgarten. Die Wehr wurde, als erste des Bundeslandes, erst zwei Monate davor gegründet.

Aus der Notwendigkeit heraus haben sich im 19. Jahrhundert Organisationen gebildet, die ein gemeinsames Einschreiten bei Bränden planten. Die ersten Feuerwehren entstanden aus Turnverbänden. So auch die Wache in Krems: „Die Turner waren sportlich, engagiert und hatten ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Aus der Chronik wissen wir, dass die Euphorie groß war. Wir machen seit 1861 also vor allem eins – solide Feuerwehrarbeit“, schildert Kommandant und Brandrat Gerhard Urschler.