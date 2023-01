Videos im Weinkeller gedreht: Reichsbürger zeigte sein Leben auf TikTok

Wie lange das Paar und die Kinder im Alter von sieben Monaten bis fünf Jahren bereits in dem Presshaus mit angeschlossener Kellerröhre gewohnt haben, „entzieht sich unserer Kenntnis“, sagte der Bezirkshauptmann. Dies könnte seit Weihnachten der Fall gewesen sein. Die Kinder befanden sich weiterhin in Obhut der Bezirkshauptmannschaft - „an einem sicheren Ort“, hielt Weiss gegenüber der APA fest. Meldezettel oder Geburtsurkunden gibt es nicht.

Bei dem Österreicher soll es sich um einen Reichsbürger handeln. Der 54-Jährige hat mehrere Videos auf TikTok gestellt, in denen er auch einen Einblick in die Räumlichkeiten gibt und den riesigen Vorrat und Lebensmitteln und Kosmetika zeigt. Er wolle für den Notfall gerüstet sein, sagt er in einer Aufnahme. Seine Partnerin und er seien „keine Prepper, sondern verantwortungsvolle Eltern“. Auch im Ausland wurde über den Fall berichtet, in Großbritannien etwa von Mirror und Daily Mail.