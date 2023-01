Kinder in Weinkeller versteckt? Mann im Weinviertel festgenommen

Mit über eineinhalb Kilometer Länge ist die Kellergasse in Hadres (Bezirk Hollabrunn) die längste im Weinviertel. In den 400 Presshäusern und alten Weinkellern finden für gewöhnlich Weinverkostungen oder musikalische Events statt.

Merkwürdige Vorgänge in einem dieser Keller haben vor wenigen Tagen aufmerksame Anrainer auf den Plan gerufen. Laut Polizei ist es im Gemeindeamt von Hadres zu Beschwerden gekommen, weil ein 54-jähriger Mann angeblich illegal mit mehreren Kindern in einer Kellertrift hausen soll. Aufgrund der Interventionen führten am 26. Jänner Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn und des Gemeindeamtes eine Kontrolle an der Adresse durch.