Traisentalerin ist Niederösterreichs neue Weinkönigin

Im Zuge der Veranstaltung im Landhaus wurden auch die scheidenden Weinköniginnen verabschiedet. Diana Müller, die wie ihre beiden Stellvertreterinnen das Amt drei Jahre ausübte, blickte auf eine durch die Corona-Pandemie geprägte Amtszeit zurück: „Wir haben das Beste daraus gemacht. Zumindest 2019 war ja noch ein ,normales' Jahr, in dem wir ganz viel erlebt haben. Und wir freuen uns, dass wir so tolle Nachfolgerinnen bekommen.“ Die Landeshauptfrau dankte dem Trio herzlich für ihren Einsatz.

Der neuen NÖ Weinkönigin steht eine zweijährige Regentschaft bevor. In ihrem Referat und im Interview vor der Jury zeigte sie sich als fachkundige Absolventin der HBLA für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg. Sie ist Absolventin des College für Hospitality und Marketing in Salzburg und arbeitet aktuell hauptberuflich am elterlichen Hof mit einem Top-Heurigen mit.