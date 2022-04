Die Umfrage habe mit 111.054 retournierten Antwortkuverts oder Onlinefragebögen eine „sensationelle Rücklaufquote“ gehabt und sei außerhalb von Wahlen die größte Bürgerbeteiligung, die es jemals in NÖ gegeben hat, sagte der mit seinem Institut ISA federführende Meinungsforscher Peter Filzmaier. 97.101 Fragebögen waren exakt so beantwortet worden, dass sie wissenschaftlich ausgewertet werden konnten. Die Befragung wurde von Oktober bis Dezember durchgeführt und war deshalb zwar von der Pandemie, aber noch nicht vom Krieg in der Ukraine beeinflusst.

Die große Beteiligung zeige, dass den Niederösterreichern die Zukunft ihres Landes sehr am Herzen liege und sie es gerne mitgestalten, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Trotz der aktuellen Spannungen in der nö. Landespolitik präsentierte sie die Umfrageergebnisse gemeinsam mit LH-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) und FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl in bestem Einvernehmen bei einer Pressekonferenz.