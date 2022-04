Ein Jahr nach der Eröffnung der 80 Millionen Euro teuren Umfahrung Wieselburg steht auf dem neuen über acht Kilometer langen Straßenstück der B25 bereits die erste Sanierungsbaustelle ins Haus. Verhängnisvolle Risse in der Asphaltdecke weisen auf Setzungen im Straßendamm hin. In einer Pressekonferenz will der NÖ Straßendienst am Donnerstag über die weitere Vorgangsweise informieren.

Eingesackte Fahrbahn

Nahe des nördlichen Umfahrungsstarts von Wieselburg beim Knoten Bergland/Petzenkirchen ist für Autofahrer die leicht eingesackte Fahrbahndecke Richtung Ybbs zu sehen und zu spüren. Laut Medienberichten hat der NÖ Straßendienst die Problemstelle bereits von einem geologischen Sachverständigen prüfen lassen. Es bestehe keine „Gefahr in Verzug“ zitiert der ORF NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker.

Die gesamte Umfahrung ist derzeit aber uneingeschränkt frei befahrbar. Mit derartigen Setzungen müsse man bei Neubauten rechnen, so Decker. Die Risse befinden sich auf einem Asphaltabschnitt, der auf einem mehrere Meter hohen aufgeschütteten Straßendamm liegt. Sogenannte „Spione“ wurden nun in den Damm eingebracht. Über sie sollen Bewegungen im Untergrund millimetergenau beobachtet und analysiert werden.