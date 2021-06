Neue Umfahrung entlastet Stadt um 8.000 Autos täglich

Ein sensationelles Projekt durch das die Bürger, 3.000 Betriebe mit 12.000 Beschäftigten sowie der Tourismus in der Region Ötscher, Hochkar und Lunz einen Mehrwert hätten, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Eine "never ending story" habe ein "happy end" gefunden, sagte sie. Effektiv gebaut wurde fünf Jahre lang. Zahlreiche Einsprüche und Verhandlungen durch die Instanzen hatten das Projekt in die Länge gezogen. Die Hälfte der täglich 16.000 Fahrzeuge in der Wieselburger City würden wegfallen, sagte Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). In der UVP-Verhandlung habe man strenge Auflagen für das Projekt erhalten, die alle erfüllt seien, sagte Schleritzko.Täglich mussten rund 14.000 Pkw und 2.000 Lkw in der Stadt bewältigt werden. Für Lkw wurde nun ein Durchfahrtsverbot verhängt.

Lebensqualität

Für die vier von der Umfahrung betroffenen Gemeinden nahmen Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ) für Wieselburg und Karl Gerstl (ÖVP) für Wieselburg-Land Stellung. In der Stadt bereite man sich auf eine bessere Lebensqualität vor, sagte Leitner. Man rechne nicht, dass sich der Verkehr sofort massiv verlagere. Die Umfahrung biete viele Chancen. Ein Radwegprojekt unter den Umlandgemeinden sei im Gespräch. Auch weitere Betriebsansiedelungen bekämen eine Chance. Gerstl wünschte sie, dass die erhofften Verbesserungen für die Bevölkerung rasch spürbar würden und dass sich die Anrainer rasch an das Straßenbauwerk gewöhnen. Das Informationsmanagement durch den NÖ Straßenbau während der Bauarbeiten nannte Gerstl als sensationell.