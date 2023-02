„Ich war erstaunt. Das Mostviertel hat noch viel mehr als die bekannte liebliche Streuobstlandschaft.“

Als Beraterin von Weltstädten wie München und frühere Chefin der Organisation „Südtirol Marketing“ ist Greti Ladurner gefragte Tourismusexpertin. Mit Vertretern des Managements der Leaderregion NÖ Eisenstraße und Touristikern aus der Region wurden in einem Workshop in Waidhofen/Y. bestehende Stärken und Zukunftschancen ausgelotet.

Eines vorweg: „Diese Region hier wird nie mit Abenteuerurlaub groß punkten können, dafür gibt es andere Plätze auf der Welt“, sagt Marketingexpertin Ladurner im KURIER-Gespräch. Doch die wunderschöne Landschaft, die sehr kompakt und in kurzer Entfernung in wilde und ursprüngliche Alpinregionen übergehe, biete tolle Chancen, ist sie überzeugt.

Eine Exkursion, unter anderem nach Lunz und zum Wildnisgebiet Dürrenstein, öffnete der Expertin, die schon früher mit den Eisenstraßenleuten arbeitete, die Augen. „Wildnis und Naturerlebnis entspricht dem Zeitgeist. Wenn man den Urwald, den es hier gibt, auch nicht betreten darf, so kommt man ihm doch sehr nahe“, sagt Ladurner. Begeistert zeigt sie sich vom Angebot und von der wissenschaftlichen Kompetenz im „Haus der Wildnis“ in Lunz. „Was geboten wird, ist State of the Art“, lobt sie das Angebot.