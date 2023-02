Amstetten: Technik-Firma eröffnet Niederlassung in Bahnhofsnähe

Im Amstettner Bahnhofsviertel Quartier A laufen die Planungen für einen neuen Stadtteil, der Arbeit und Wohnen integriert. Den Start soll das Eco-Center der Ecoplus am Gelände der alten Remise machen. Die Idee, beim Bahnhof Arbeitsplätze einzurichten, damit Mitarbeiter einen kurzen Weg zum Job haben, hat nun die Viehdorfer Firma ESA Elektroautomation GmbH bereits umgesetzt. Zwei Gehminuten vom Bahnhof eröffnete sie einen Co-Working-Space mit acht Arbeitsplätzen.

Der auf die Automatisierungsprozesse bei Mühlen, Kläranlagen, Biogas-Kraftwerken, Abfallanlagen oder auch Hafenkränen spezialisierte auch international tätige Betrieb löst die Platznot im Stammbetrieb im sieben Kilometer entfernten Viehdorf mit einer Niederlassungsgründung in der Amstettner Wienerstraße mitten in der Stadt.

Westbahnnähe

„Mit dem Standort schaffen wir einen Co-Working-Space. Damit wollen wir Mitarbeitern, die mit der Westbahn auch aus weiterer Entfernung anreisen einen leicht erreichbaren Arbeitsplatz nahe dem Bahnhof in Amstetten anbieten“, schildert Firmenchef Andreas Teufel, dessen Betrieb rund 65 Mitarbeiter beschäftigt.

Insgesamt sind in der neuen Filiale, die in der abgelaufenen Woche eröffnet wurde, acht Büroarbeitsplätze eingerichtet. Vier Plätze sind auch für firmenexterne Interessen zu buchen. Der Standort ist fix mit einer Organisationskraft besetzt, vier Büroplätze werden von ESA-Technikern genutzt. Lichtwellentechnologie ermöglicht optimale Kommunikation mit der Zentrale und den internationalen Projekten. Ein am Standort fix abgestellter E-Pkw macht die Mitarbeiter mobil.