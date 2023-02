Baustart für neuen St. Pöltner Promenadenring im Februar

Noch im Februar soll nun der Baustart im südlichen Abschnitt - zwischen Linzer Tor und Lederergasse - erfolgen, wie die Stadt kürzlich ankündigte. Im Anschluss daran wird dann der westliche Teil der Promenade zwischen Heitzlergasse und Ludwig Stöhr-Straße ab 2026 umgesetzt.

Den Abschluss bildet schließlich der östliche Teil zwischen Lederergasse und Bischofsteich. Hier sollen die Bauarbeiten im Laufe des Jahres 2027 beginnen. "Entlang des Hauptbahnhofes bleibt die Promenade in ihrer aktuellen Form erhalten, da dieser Bereich bereits neugestaltet wurde, heißt es von der Stadt. Alle Details zum Bauprojekt wurden nun in einer eigenen Broschüre zusammengefasst.

Kurioser neuer Kreisverkehr

Zwar wird die Promenade im Bereich auf der Julius-Raab-Promenade erst ab 2026 neu gestaltet. Verkehrstechnische Änderungen wurden aber bereits jetzt vorgenommen.

Nachdem die neue Karmeliterhof-Tiefgarage von nun an auch von dieser Seite befahrbar ist, wurde dort eine neue Kreisverkehrslösung geschaffen. Der Aufbau ist durchaus ungewöhnlich: Kombiniert wurden laut der Stadt St. Pölten das Konzept des in England beliebten „Mini Roundabouts“ und der „4-Way-Stop“, der in den USA sehr häufig vorkommt.