Klimaneutral bis 2030: Stadt St. Pölten präsentiert Strategie

Die Landeshauptstadt will sich zu einer sogenannten „Green Cool City“ entwickeln. Das wurde erst kürzlich im Masterplan festgelegt. Die Ziele bezüglich nachhaltiger Raumplanung, Dekarbonisierung, Energiesicherheit und Mobilität der Zukunft sind darin hoch gesteckt. An konkreten Plänen, um diese Ziele zu erreichen, mangelt es in diesem Leitfaden aber zu meist.

Erste Schritte hin zur Klimaneutralität

Eine Klima-Rahmenstrategie soll dies nun ändern: „Darin sind ganz klare Maßnahmenempfehlung, sowie erste Schritte, wie etwa welche Abteilungen, was umsetzen soll formuliert", erklärt Projektleiterin Carina Wenda aus dem Stadtplanungsbüro des Magistrats St. Pölten. Anders als im Masterplan, der bis zum Jahr 2050 ausgelegt ist, wird in der neuen Strategie der Weg zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 vorgegeben.