St. Pölten: Im Windschatten Wiens zur Metropole Zentraleuropas

Oft wurde St. Pölten für seine Abhängigkeit zum nahen Wien belächelt. Diese Nähe will die jüngste Landeshauptstadt Österreichs aber in Zukunft noch stärker zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.

Bis 2050 will sich die Stadt an der Traisen als sogenannte „Leading Second City“ einen Namen machen. Als Vorbilder gelten Städte wie Chicago und Potsdam: „Diese Städte konnten sich im Windschatten der Metropolen New York und Berlin gut, teils sogar besser entwickeln. Durch unsere Lage zu Wien und verfügbaren Flächen haben wir auch alle Voraussetzungen dafür“, ist Josef Wildburger überzeugt.

"Im Windschatten kann man schneller fahren"

Er hat diese Vision als Planer im „Masterplan stp*25|50“, dem neuen Leitfaden der Stadt St. Pölten, verankert. „Second City“ werden zu wollen sei aber kein Bekenntnis zum zweiten Rang. Denn: „Im Windschatten kann man bekanntlich schneller fahren“, will sich Wildburger vor allem auch in „Centrope“ (Zentraleuropa) neu positionieren.