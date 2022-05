St. Pölten baut weiter: 300 Wohnungen sollen bis 2024 entstehen

Für das laut eigenen Angaben "zukunftsweisende Wohnquartier Trautsonstraße" in St. Pölten präsentiert die Wohnbaugenossenschaft Alpenland die Entwürfe acht europäischer Architekturbüros. Landesabgeordneter Martin Schuster und Bürgermeister Matthias Stadler präsentierten nun die Entwürfe. Die Anlage mit rund 300 Wohnungen soll in Etappen ab 2024 realisiert werden.

"Nachhaltiges Leben"

„Die nun vorliegenden Entwürfe zeigen, worauf es im Wohnbau der nächsten Jahre ankommen wird“, erklärt Alpenland-Obfrau Isabella Stickler in Hinblick auf die Anlage: „Wir müssen Wohnungen errichten, die ein attraktives aber auch nachhaltiges Leben ermöglichen – und dies vorrangig in den Städten anstatt auf der grünen Wiese, sowie in Nachbarschaft anstatt in Anonymität. Und wenn dadurch das Auto als Notwendigkeit entfällt, steigert das indirekt auch wieder die Leistbarkeit des Wohnens.“