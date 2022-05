Zigarette war Auslöser für Wohnhausbrand in St. Pölten

Der Brand in einem Wohnhaus in St. Pölten-Viehofen vom Dienstag ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von Zigarettenglut ausgelöst worden. Dieses Ergebnis der Ursachenermittlung teilte die Polizei am Donnerstag per Aussendung mit. Die Sperre der Wohnungen sei aufgehoben worden, mit den Sanierungsmaßnahmen könne begonnen werden. Bisher waren die Bewohner in einem Hotel einquartiert.

Bewohner evakuiert

Der Brand war auf einem Balkon ausgebrochen und griff auf darüber liegende Wohnungen über. Wegen des Feuers wurde das Objekt am Dienstag in den frühen Morgenstunden evakuiert. Die Bewohner wurden mittels Lautsprecherdurchsagen und Herausläuten zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert. Verletzt wurde niemand. Der KURIER berichtete: