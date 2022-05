Beim Eintreffen bot sich eine in Vollbrand stehende Wohnung im dritten Geschoß, bei der das Feuer bereits über die Balkone auf die oberen Geschoße übergegriffen hatte. Binnen kürzester Zeit konnte über die Drehleiter mit einem Außenangriff begonnen werden und so die weitere Ausbreitung so gut wie möglich eingedämmt werden. Atemschutztrupps, versorgt mit einer Löschwasserleitung, nahmen dann den Innenangriff in der hauptsächlich betroffenen Wohnung vor. Die Bewohner der rund 50 Wohnungen mussten evakuiert werden. Verletzte gab es laut Feuerwehr St. Pölten-Viehofen zum Glück keine.