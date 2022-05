Feldhamster auf Trasse der S34 lässt Gegner hoffen

Dass man Feldhamster nur selten zu Gesicht bekommt, liegt einerseits an der nächtlichen Lebensweise der kleinen Nager. Andererseits gibt es aber auch wenige von ihnen. In Österreich stehen sie mittlerweile auf der Roten Liste der gefährdeten Tiere.

In diesem traurigen Ranking EU-rechtlich geschützter Arten steht es um den früher in Ostösterreich weitverbreiteten Hamster genauso schlecht, wie etwa um Fischotter, Biber oder Steppeniltis, so WWF-Artenschutzexperte Arno Aschauer.

Bau in der S34-Trasse

In St. Pölten dürfte sich der Feldhamster aber wohlfühlen, gleich an vier Stellen wurden vergangene Woche Unterschlupfe des Tieres entdeckt. Das freut nicht nur Artenschützer, sondern vor allem auch Gegner der geplanten Traisentalschnellstraße: „Der Bau befindet sich direkt in der Trasse der S34“, berichtet Aktivistin Elisabeth Prochaska von der NÖ Berg- und Naturwacht.