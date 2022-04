Vier junge St. Pöltner und ihre Landeshauptstadt der Zukunft

Einen neuen Trend brachte auch Discgolf-Staatsmeister Stanislaus Amann 2019 an die Traisen. Dass so schnell in eine fixe Anlage entstehen konnte liegen an guten Gespräche mit der Stadt.

Was aber fehle, sei die passende Infrastruktur: „Der Umbau des Robinson-Buffets ist ein Langzeit-Thema. Ein Gastronomiebetrieb, öffentliche WC-Anlagen und ein Geräteraum würden für alle Beteiligten ein Aufschwung sein“, so der 25-Jährige.