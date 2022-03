Trotz bester Lage droht ein kleines Lokal in St. Pölten zu verfallen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Während sich in der St. Pöltner Innenstadt die Schanigärten mit Gästen füllen, herrscht nur ein paar Kilometer entfernt an der Traisen beschauliche Stille. Mitten im Grünen und nah am Wasser befindet sich das Robinson-Buffet. Obwohl die Lage nicht besser sein könnte, hat sich auf den Tischen eine dicke Staubschicht angesammelt, im Inneren wurden alle Geräte abgebaut, das kleine Gebäude verfällt zusehens.

Interessenten

Die Immobilie am Ende der Schwarzgasse befindet sich im Besitz der Stadt St. Pölten, zuletzt gab es einmal pro Woche Steckerlfisch, nun verwaist das Buffet. Dabei gab es immer wieder Interessenten, die aus dem Robinson-Buffet eine kleine kulinarische Institution machen wollten.