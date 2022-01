Zwei Frauen kämpfen für den Klimaschutz: „Es ist nicht alles verloren“

Ihr Vater, der selbst als junger Erwachsener unter anderem gegen das Waldsterben demonstriert hatte, engagiert sich seither für das Klimavolksbegehren. Ihre Mutter gründete daraufhin in der Heimatgemeinde einen Klimaarbeitskreis. Beide Elternteile begleiten die Tochter immer wieder auf Klimastreiks. Die Oma macht das stolz.

Organisation

Die Hauptaufgabe von FFF besteht in St. Pölten wie überall sonst auf der Welt darin, Klimastreiks zu organisieren – Menschen zu mobilisieren und dazu zu motivieren, ihre Anliegen auf die Straße zu tragen. Neben Johanna Frühwald und Flora Peham gehören noch vier weitere Personen zur Kerngruppe von FFF St. Pölten. In Summe sind vier junge Frauen und vier junge Männer regelmäßig aktiv.

An so manchem Freitag, wenn ein Streik in St. Pölten stattfindet, sind sie erheblich mehr. Vergangenen September etwa trommelte das Team gemeinsam mit anderen Ortsgruppen Klimaaktivisten aus ganz NÖ zusammen, 2.000 Menschen nahmen damals in der Landeshauptstadt am globalen Klimastreik teil.

Gespräche mit der Politik

Zu Beginn der Bewegung vor etwa drei Jahren überwog bei manchen noch die Empörung über das Fernbleiben der Demonstrierenden vom Schulunterricht, heute „wird FFF als politischer Player gesehen und ernstgenommen“, sagt Flora Peham. Erst kürzlich saßen sie und Johanna Frühwald mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und deren Stellvertreter Stephan Pernkopf beisammen, trugen Forderungen vor, zeigten Aufholbedarf auf. Ausgangspunkt dieses Dialogs war ein Forderungspapier, das die Aktivisten einige Wochen zuvor beim globalen Klimastreik ausgehändigt hatten. Selbst in die Politik zu gehen, ist zumindest für die 17-jährige Flora Peham keine Option: „Ich könnte mich da nicht hinstellen, lächeln und so tun, als sei alles gut“, sagt sie.