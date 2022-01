Tödliches Feuer in St. Pölten: "Es war der absolute Horror"

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Admir Fejzic steht der Schock noch ins Gesicht geschrieben. Er geht vor einem Mehrparteienhaus in der Dr.-Theodor-Körner-Straße in St. Pölten auf und ab, trotz der klirrenden Kälte sind einige Fenster geöffnet, Ruß klebt an der Hauswand.

Stunden zuvor hatte es in dem Gebäude gebrannt. Der 38-jährige Hausbesitzer schlief, als sich das Feuer im Dachgeschoß bereits ausbreitete. "Ich wurde wach, weil Polizisten heftig an die Tür gehämmert und geschrien haben. Ich rannte im Pyjama auf die Straße, es war der absolute Horror", erzählt Fejzic im Gespräch mit dem KURIER.