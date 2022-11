Neue Garage für St. Pöltens Innenstadt rechtzeitig zur Adventszeit

Unter der Wohnanlage am Karmeliterhof kann ab Anfang Dezember in einer neuen, öffentlich zugänglichen Parkgarage geparkt werden. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) erklärt: „Mit den 132 zusätzlichen Stellplätzen wollen wir als Stadt zum beständigen Ausbau des öffentlichen Verkehrs auch dem motorisierten Individualverkehr den entsprechenden Platz zur Verfügung stellen“. Er sieht darin ein „klares Zeichen für die innerstädtische Wirtschaft“.

E-Ladestationen

Die Einfahrt der Garage, in der sich auch sechs E-Ladestationen befinden werden, liegt in der Julius-Raab-Promenade, die Ausfahrt befindet sich in der Heßstraße. Betrieben wird sie von der Goldbeck Parking GmbH.

Der Parktarif soll dann 1,50 Euro für die ersten beiden Stunden betragen, sowie 1,50 Euro für jede weitere Stunde. Der Tageshöchstsatz liegt bei 9 Euro.

