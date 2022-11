Europaplatz-Umbau in St. Pölten: Und täglich grüßt das Verkehrschaos

Es ist ein Schauspiel, das sich Tag für Tag wiederholt: Rund um den Europaplatz in der Landeshauptstadt St. Pölten bilden sich oftmals kilometerlange Autokolonnen. Vor allem zu den Stoßzeiten, in der Früh und am Abend, müssen sich Verkehrsteilnehmer in Geduld üben. „Wir haben deshalb auch schon Beschwerden bekommen“, heißt es dazu aus dem Rathaus.