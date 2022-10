Christkindlmarkt kehrt in St. Pöltner Innenstadt zurück

Am Dienstag, den 6. Dezember, um 17.30 Uhr wird heuer auch der Nikolaus am Markt einen Besuch abstatten. Eltern können für ihre Kinder ein Sackerl gegen einen kleinen Unkostenbeitrag in der neuen Tourismusinformation am Rathausplatz vorbestellen (Anmeldung bis Freitag, 2. Dezember, 16 Uhr möglich).

Weihnachtsstimmung abseits des Christkindlmarkts

Auch abseits des Rathausplatzes wird in St. Pölten im Advent ein buntes Programm geboten. Schon am Donnerstag, 1. Dezember laden die Deliktessen-Läden der Stadt von 11 bis 17 Uhr zur „Grätzl-Gusterei“ in der Wiener Straße.

Jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr spielt ein Bläserquartett der Stadtkapelle St. Pölten an anderen Ecken der Innenstadt auf - etwa am 30. November in der Kremser Gasse (Höhe Stöhr Haus). Die Lichtinstallation „Bright Spots“ wird heuer auch wieder einzelne Gebäude erstrahlen lassen. Jeden Adventsamstag gastiert das singende Christkindl von 14 bis 16 Uhr in der Innenstadt.

