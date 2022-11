Neuer Kassen-Kinderarzt in St. Pölten betreut bereits Patienten

Ein neuer Kassen-Kinderarzt ist nun endlich für die Landeshauptstadt St. Pölten gefunden. Dr. Johannes Schaffer hat am Standort der AK Niederösterreich seine Praxis eröffnet, in den eigens adaptierten und kindgerecht gestalteten Räumlichkeiten werden ab nun die jungen Patienten betreut.

Stelle wurde 70-mal ausgeschrieben

Mehr als 70-mal wurde die Stelle ausgeschrieben, seit mehreren Jahren lief die Suche nach einem Kinderarzt. "Es freut mich sehr, dass es nun gelungen ist, diese Lücke in der Versorgung zu schließen", betont AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser am ersten Ordinationstag diesen Donnerstag.



Im ArbeitnehmerInnen-Zentrum gab es aufgrund des Sozialmedizinischen Zentrum bereits geeignete und entsprechend gewidmete Räumlichkeiten. Die AK Niederösterreich kommt Schaffer bei den Mietkosten entgegen. Drei Jahre wird auf Mietkosten verzichtet, zusätzlich sind Adaptierungs-Arbeiten im Gange (Grünflächen,...). Wieser selbst war es ein persönliches Anliegen, einen Kassen-Kinderarzt für die Hauptstadt zu gewinnen. "Das ist ein Freudentag für Eltern, die auch Arbeitnehmer sind und denen hier eine wichtige Unterstützung ermöglicht wird", so Wieser.

Appell

"Ich freue mich, dass es nun losgeht", betonte Kinderarzt Johannes Schaffer. Er dankte der AK für die Partnerschaft, die sich in den vergangenen Wochen entwickelt hat. "Es wird Zeit, dass Kinderärzte wieder in den niedergelassenen Kassen-Bereich kommen", so der abschließende Appell des Mediziners.

Infos: www.drjo.at

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: