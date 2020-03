St. Pölten: Hakenkreuzfahne im Kinderzimmer

Die Haube muss der Angeklagte bei dem Prozess am Landesgericht St. Pölten nicht abnehmen. Aus gutem Grund. Der 21-Jährige hat sich am Hinterkopf SS-Runen tätowieren lassen. Darüber stehen die Buchstaben ACAB für "All cops are bastards".

Bewährungsstrafe

Der junge Niederösterreicher muss sich nicht zum ersten Mal vor Gericht verantworten. Schon vor einigen Jahren wurde ihm der Prozess gemacht, auch damals ging es unter anderem um seine Tattoos. Er kam mit einer Bewährungsstrafe davon, allerdings mit der Auflage, die NS-Symbole entfernen zu lassen. Aber anstatt den Vorgaben des Richters nachzukommen, ließ er sich weiter "stechen".