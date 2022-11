Niederösterreichische Kulturpreise in Sankt Pölten vergeben

Sonderpreis Karikatur

Die Sonderpreise in der Kategorie Karikatur gingen an Bruno Haberzettl (W), Gernot Budweiser sowie das Duo Regina Hofer und Leopold Maurer (A).

Die letzte Kategorie widmete sich der Volkskultur. Hier ging der Würdigungspreis an Marialuise Koch vom „Kultur Schloss Walpersdorf“. Die Anerkennungspreise gingen an die Galerien Thayaland und an das Festival „Übergänge – Přechody“.

