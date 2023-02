Nach tödlichem Crash: Anklage gegen ÖFB-Rekordfrau Nina Burger

Burger war am 25. November des Vorjahres in einen tragischen Verkehrsunfall verwickelt. Sie war in den frühen Morgenstunden auf dem Heimweg von einer Feier, als sie um 5.20 Uhr Früh auf der Nordumfahrung von Tulln im Gemeindegebiet von Langenrohr frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der Lenker des gegnerischen Unfallautos, ein 37-jähriger zweifacher Familienvater aus Michelhausen (Bezirk Tulln), starb.