Um für die Ausbildung der Kinder aufzukommen, sucht die Organisation nun auch Paten für die beiden Halbwaisen – oder übernimmt die Patenschaft selbst. Mit monatlichen Zuschüssen zwischen 50 und 300 Euro soll die Familie etwa beim Kauf von Schulsachen unterstützt werden, bis die Kinder ihre Ausbildung abgeschlossen haben.

Die Beträge kommen zu hundert Prozent bei den Patenkindern an, wie „Hilfe im eigenen Land“ auf der Homepage versichert.

Alkoholisierung geprüft

Am Steuer des entgegenkommenden Fahrzeugs saß bei dem folgenschweren Crash Ex-ÖFB-Nationalspielerin Nina Burger. Aus bisher unbekannter Ursache dürfte sie nach rechts auf das Bankett gekommen und dann in den Gegenverkehr gekracht sein. Auch sie erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen. Die Polizei prüfte zuletzt eine mögliche „Minderalkoholisierung“, also einen Wert zwischen 0,5 bis 0,8 Promille Alkohol im Blut.

„Ich kann keine Worte finden, die mein Bedauern darüber ausdrücken, was heute passiert ist. Alle meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Was sie jetzt durchleiden müssen, ist nur schwer vorstellbar und kaum zu ertragen“, schrieb Burger noch am Freitag in einem ersten Statement.