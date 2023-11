Todesfahrt auf S4 wegen zu geringer Pension: Lkw-Lenker verurteilt

Die Emotionen gingen hoch im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Wiener Neustadt. Mit tränenerstickter Stimme hatte sich der Angeklagte gerade an die Familie jener Frau gewandt, die gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall im April dieses Jahres ums Leben gekommen war. Weinend bat der 66-jährige serbische Staatsbürger um Verzeihung. „Ich hätte sterben sollen, nicht sie“, hatte er zuvor bereits gesagt.

Schuldbekenntnis

Doch zu tief saß die Trauer offensichtlich noch bei den Hinterbliebenen. Eine gut zehnminütige Diskussion entbrannte – in ungarischer Sprache. Mit einem überraschenden Ergebnis. Als sich der Angeklagte wieder der Richterin zuwandte, änderte er seine Verantwortung: Hatte er sich zuvor nur „teilweise schuldig“ bekannt und beteuert, sich an den Unfall aufgrund eines medizinisches Notfalls nicht erinnern zu können, sagte er plötzlich: „Nach dem Gespräch mit der Familie will ich mich jetzt schuldig bekennen.“