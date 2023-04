Zwei Tote bei Horror-Unfall auf der S4 bei Wiener Neustadt

Auf der Burgenland-Schnellstraße S4 im Bezirk Wiener Neustadt ist es Montagfrüh zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Zwei Personen sind noch an der Unfallstelle verstorben, einige weitere wurden bei einem Folgeunfall verletzt. Ein Lkw dürfte über die Sperrlinie auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen Pkw mit zwei Frauen gekracht sein. Das Auto wurde gegen eine Leitschiene gedrückt, anschließend kam der Lkw auf dem Wagen zum Liegen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettung und Polizei sowie ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber rückten an die Unglücksstelle aus.