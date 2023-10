Nach Unfallserie auf der S4: Sicherheitsausbau beginnt

Am 1. November startet die Asfinag mit der Errichtung der temporären Sicherheitsmaßnahmen auf der Mattersburger Schnellstraße S4. Um schwere Frontalkollisionen zu vermeiden, wird bis Ende des Jahres eine bauliche Mitteltrennung errichtet und der Verkehr pro Fahrtrichtung wechselweise auf zwei bzw. einer Fahrspur geführt. Die Maßnahmen sollen bis zum eigentlichen Sicherheitsausbau im Herbst 2025 die Verkehrssicherheit gewährleisten, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

