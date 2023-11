Stier verletzte Mann in Niederösterreich schwer

Beim Verladen eines Stiers ist Donnerstagfrüh ein 50-Jähriger in Wolfpassing im Bezirk Scheibbs am Oberkörper schwer verletzt worden.

Notarzt

Der Unfall geschah nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in einem Stall. Der Mann wurde per Notarztwagen in das Landesklinikum Amstetten transportiert.

➤ Mehr Chronik-Meldungen lesen Sie hier.