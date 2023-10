„Troubleshooterin“ als neue Gefängnis-Chefin

Dafür, dass mit der Amtseinführung der neuen Leiterin der Justizanstalt Wiener Neustadt ein Festakt auf dem Programm stand, wurden die „offenen Baustellen“ der Justiz sehr schonungslos angesprochen. Und das vor einem prominenten Auditorium mit Justizministerin Alma Zadić (Grüne), dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs und dem Generaldirektor für den Strafvollzug, Friedrich Alexander Koenig.

Mit der Kärntnerin Stefanie Schmölzer hat eine Quereinsteigerin die Leitung der Strafanstalt von ihrem Vorgänger Oberst i.R. Günter Wolf übernommen. Die 42-jährige Juristin war für die Diakonie tätig, bevor sie nach Abschluss ihres Studiums 2018 das Rechtsbüro in der Justizanstalt Hirtenberg übernahm. „Die Justiz war nicht mein Kindheitstraum“, gestand sie beim Festakt am Montag in Wiener Neustadt offen ein.

Dafür hat sie sich in kurzer Zeit allerdings im Ministerium einen Namen gemacht. Wie Zadić und Koenig feststellten, hat sich die 42-Jährige schon öfter als „Troubleshooterin“ bewiesen. Beispielsweise, als sie kurzfristig in der Justizanstalt Salzburg als interimistische Leiterin einsprang und dort mit ihren Führungsqualitäten glänzte. Oder als es im Gefängnis Hirtenberg zum Höhepunkt der Pandemie galt, einen Corona-Cluster zu managen.