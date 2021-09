Skandalvideo aus Gefängnis: Ministerium reagiert nach KURIER-Bericht

Wie Anstaltsleiter Günter Wolf gegenüber dem KURIER erklärt, sei er am Morgen des nächsten Tages nach dem Exzess auf das Video aufmerksam gemacht worden. „Die zehn Insassen wurden daraufhin verlegt und getrennt untergebracht“, so Wolf. Die Hafträume seien sofort versiegelt worden.

Positiver Drogentest

Mittlerweile habe ein Harn-Schnelltest nur in einem Fall ein positives Ergebnis auf Drogenmissbrauch gebracht. Und dies könne darauf zurück geführt werden, dass sich der betroffene Insasse in einem Drogen-Ersatzprogramm befindet. Der Test wurde allerdings erst nach dem KURIER-Bericht, also Tage nach der Skandalparty, angeordnet.

Obwohl die Party bereits Tage zurück liegt und am Video zu sehen ist, dass mehrere Häftlinge ungeniert mit ihren Handys filmen und chatten, hat es bis dato keine Visitation und Durchsuchung der Räumlichkeiten gegeben, kritisieren Justizbeamte aus dem Gefängnis.

Laut Wolf ist das Problem mit geschmuggelten Telefonen bekannt. Seine Mannschaft kontrolliere deshalb regelmäßig den Innenhof der Anstalt, weil immer wieder Pakete von außen über die Anstaltsmauer geworfen werden.