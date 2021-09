Skandalvideo aus Gefängnis in NÖ: Häfn-Party zum Mitfeiern

Reger Schmuggel mit Schnur und Haken

Laut den Beschäftigten werden aktuell rund 100 illegale Mobiltelefone in den Händen der Häftlinge vermutet. Nachdem die Fenster einzelner Hafträume an die Außenmauer grenzen, seien Handys nach Belieben an Schnur und Haken in das Gefängnis geschmuggelt worden, ebenso Alkohol im Tetrapack und Drogen. „Angehörige haben Pakete zum Teil von der Straße in den Hof geworfen“, schildert ein Wachebeamter gegenüber dem KURIER. In manchen Bereichen wurden deshalb Netze gespannt.