U-Häftling twittert aus der Justizanstalt

Denn: Handys sind hinter Gefängnismauern nicht erlaubt. Was nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Laut Justizministerium wurden allein von Jänner 2020 bis vergangenen April 1.450 Mobiltelefone in den heimischen Justizanstalten sichergestellt. Darunter sind allerdings auch Handys, die über die Mauern geschmissen wurden und bei Kontrollen in Spazier- und Wirtschafthöfen entdeckt wurden. Die meisten Handys wurden in Graz-Karlau gefunden (300), gefolgt von Hirtenberg (219) und Innsbruck (207). Auch in der Josefstadt tauchen immer wieder Handys auf. „Totale Abschließung gibt es nicht. Während der Pandemie waren die Zahlen der Aufgriffe rückläufig, jetzt wird es wieder mehr“, sagt Schipper.