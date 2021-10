Skandalvideo aus dem Gefängnis: Aber wie kommt das Handy in den Häfn?

Drohnen

Allerdings müsse man sich von dem Gedanken verabschieden, dass eine Strafvollzugsanstalt hermetisch abgeriegelt ist. Leider würden Handys und Drogen mittlerweile zum Alltag im Vollzug gehören. Das Gefangenenhaus in Wiener Neustadt bilde da keine Ausnahme. Der „Häfn“ liegt in der Innenstadt direkt neben einem Wohnblock und einem Kindergarten, die Außenmauer am Straßennetz.

Wolf öffnet ein Fenster zum knapp 1.000 großen Innenhof, um die Problematik zu erläutern. „Es werden regelmäßig Pakete mit Handys, Tabletten oder anderen Sachen einfach über die Außenmauer in den Hof geworfen. Die Kontrollposten haben nicht jeden Zentimeter im Blick. Da kommt es schon vor, dass Insassen beim Hofgang an die Pakete kommen“, so Wolf. Er schließt auch nicht aus, dass nachts im Schutz der Dunkelheit Päckchen per Drohne abgeworfen werden. Um das zu unterbinden, wurden in heiklen Bereichen bereits Fangnetze montiert. Die gesamte Anstalt abzudecken, sei aufgrund der Größe aber unmöglich.