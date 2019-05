Überfüllte Strafanstalt unter neuer Führung

Die Justizanstalt Wiener Neustadt ist heillos überfüllt. Auf 211 Haftplätze kommen fast immer 250 Insassen. Eine Herausforderung, die dem neuen Leiter des Gefängnisses durchaus bewusst ist. Am Montag wurde in der Justizanstalt die Amtseinführung von Oberst Günter Wolf gefeiert. Wolf, der seit den 80er-Jahren im Justizbereich tätig ist, war zuletzt Leiter der Justizanstalt Eisenstadt. Außerdem ist er seit Jahren Bürgermeister der Gemeinde Schwarzau am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen.

Insassen aus 39 Nationen

Dass er in Wiener Neustadt nicht unbedingt eine leichte Aufgabe übernommen hat, darauf ist der Generaldirektor für den Strafvollzug, Friedrich Alexander Koenig, beim Festakt überraschend offen eingegangen. Insassen aus 39 verschiedenen Nationen stellen, was den Haftalltag anbelangt, eine große Herausforderung dar. „Der Strafvollzug ist nicht mit jenem von vor 15 Jahren zu vergleichen. Die Konflikte durch die verschiedenen Nationalitäten sind ganz andere“, so Koenig. Dem ist sich Wolf bewusst. „In den 80er-Jahren konnte man 80 Prozent der Häftlinge handwerklich beschäftigen.“ Heute gehe das nur noch mit einem Bruchteil der Insassen. "Mit dem Anstieg der problematischen Personen in Haft steigen leider auch die Schwierigkeiten im Vollzug", so Wolf.