Auf el Gaucho folgt Goldkost: Neue Feinschmecker-Adresse in Baden

Es bedarf mittlerweile schon besonderer Konzepte, um kulinarisch noch reüssieren zu können.

Bestes Beispiel dafür ist Szenegastronom Michael Grossauer, der nicht nur mit der Steakhauskette el Gaucho oder dem Fischwirt im Urmeer in der Südsteiermark seine hungrigen Kunden verzückt. Neuester Streich des umtriebigen Unternehmers ist ein Feinkost- und Tagesbarkonzept an bester Adresse in der Kurstadt Baden.

➤ Mehr lesen: El Gaucho: Zwei Steirer im Rinderwahn

Auf dem Josefsplatz, also dort, wo Grossauer vor zwölf Jahren mit dem el Gaucho in Baden der Rinderwahn gepackt hat, startet er am 30. November, mit der Goldkost – einem Lokal mit Feinkost und Tagesbarkonzept nach Grazer Vorbild. Dort wird der Schwesterbetrieb von Michael Grossauers Bruder Robert und Schwager Christof Widakovich bereits erfolgreich betrieben.