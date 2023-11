Schon zehn Hauben-Lokale in den Wiener Alpen

Jedes Jahr um dieselbe Zeit blicken Spitzengastronomen gebannt nach Wien, wo im November der Restaurantführer Gault & Millau seine Hauben und Punkte vergibt.

Mit mittlerweile zehn gekrönten Lokalen etabliert sich eine Region im südlichen NÖ zusehends als Feinschmecker-Destination. Noch nie zuvor haben die Restaurants und Lokale in der Tourismusregion Wiener Alpen in NÖ so gut abgeschnitten. Mit dem legendären Triad (16 Punkte) in Bad Schönau, dem Gaumenkitzel im Hotel Molzbachhof (15 Punkte) und dem Kupfer-Dachl (15 Punkte) in Eichbüchl können gleich drei Häuser mit drei Gault & Millau-Hauben aufwarten.

