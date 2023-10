Roulette der Spitzenköche auf Sterneniveau

Schweizer Besuch

Nur wenige Kilometer weiter in Krumbach in der Buckligen Welt, findet sich mit dem Triad von Veronika und Uwe Machreich ein weiteres Aushängeschild der Jeunes-Restaurateurs. Während der Hausherr für das Küchen-Roulette beim Hueber-Wirt in St. Georgen an der Leys die Messer wetzte, hatte das Triad hohen Besuch aus der Schweiz.

Der Südtiroler Siggi Tschurtschenthaler verzaubert üblicherweise die Gäste des Schweizer Gourmetrestaurants Adler in Fläsch mit seinen Kreationen. Verfeinert hat er sein künstlerisches Repertoire unter anderem bei Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann.

In Krumbach stand für den Gastkoch zunächst ein Besuch bei den lokalen Produzenten wie dem Eis-Greissler und in der Privatbrauerei Schwarz-Bräu auf dem Programm, bevor es am Herd ans Eingemachte ging. An dem Abend ging es aber nicht nur um gutes Essen, sondern auch um den karitativen Zweck. Mehrere Tausend Euro wurden für das Ö3-Weihnachtswunder gesammelt.