Auf den Fisch gekommen: Christof Widakovich im Gespräch

Klingt nach der großen Kunst des Erzählens.



Ja, in den Steakhäusern sprechen wir über die ursprüngliche Zubereitung von Beef Tartare, von Cuts die noch nie jemand gesehen hat, von einem Griller der mit bis zu 550 Grad arbeitet und von unseren 32 Gewürzmischungen, die das Fleisch noch heben.

Interessieren sich die Gäste für all das mehr als früher?



Sie sind mündiger geworden, da sie sich mehr mit dem Kochen beschäftigen. Als ich kochen lernte, war das kein sexy Beruf. Jetzt ist Koch zu sein sexy, die Leute wollen uns kennenlernen. Sie haben erkannt: Du bist, was du isst. Und: Gutes Essen ist Luxus. Es werden auch immer mehr Momente mit Kulinarik verbunden, etwa der Prosecco an der Rialtobrücke in Venedig. Ohne Essen und Trinken wäre vieles nur die Hälfte wert.

Das neue Bewusstsein für Qualität kostet. Können sich das viele noch leisten?



Das ist sicher eine Herausforderung, über deren Weg die Sozialpolitik in den nächsten Jahren entscheiden wird. Wir haben in den vergangenen Jahren eine Work-Life-Balance entwickelt, bei der die Menschen mehr ausgehen und mehr ausgeben. Das finde ich einerseits gut, sehe es andererseits aber kritisch, weil die Schere weiter auseinandergeht. Eigentlich bedeutet Work-Life-Balance: Wer viel Work hat, kann auch viel Balance haben. Aber heute braucht man nicht immer viel Work für viel Balance. Heute kann sich quasi jeder etwas leisten. Und darüber hinaus fehlen nun zunehmend Mitarbeiter, die in der Gastronomie tätig sein wollen.

Darüber klagen viele Gastronomen und Hoteliers, besonders seit Corona.



Weshalb man die Löhne wohl erhöhen muss. Es werden Top-Jobs werden müssen, in der Küche und im Service. Ich denke, das muss nochmal um ein Drittel raufgehen. Das muss schließlich aber der Gast bezahlen, es wird also nicht billiger werden. Wem 20 Stunden Arbeit reichen, der wird es sich dann zum Glück nicht mehr leisten können, denn eines ist klar: Arbeit muss sich auszahlen, aber nichts zu arbeiten, darf sich auf keinen Fall auszahlen. Um das zu erzielen, müssen Politik und Privatwirtschaft zusammenarbeiten und Lösungen überlegen.