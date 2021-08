Sommerfrische: Die fünf besten Lokale in der Thermenregion

ALLERLEY

Bad Vöslau hat sich in den vergangenen Jahren kulinarisch ganz erstaunlich gemausert. Und das lag nicht zuletzt an Johannes Ley, der schon viele Stationen in Top-Häusern absolvierte und 2016 ein Spareribs-Lokal zum Hort der kreativ-individuellen Küche machte.

2540 Bad Vöslau, Tattendorfer Str. 2, 02252/251 879

Mi-Sa 17-24, www.allerley.at